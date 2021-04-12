Песков: "Россия будет защищать русскоговорящих в Донбассе"

В Киеве в свою очередь заверили, что не имеют планов по насильственному «освобождению» региона и остаются приверженными политико-дипломатическому пути урегулирования конфликта.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.