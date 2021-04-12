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Кремль определил условия допуска журналистов на Послание

Российская Газета
25 минут назад
На сайте Кремля открылась аккредитация журналистов на участие в освещении ежегодного Послания президента Федеральному Собранию, которое состоится 21 апреля.
Кремль определил условия допуска журналистов на Послание
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Ввиду необходимости соблюдения ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, количество приглашенных представителей СМИ и формат их работы на мероприятии будут определены с учетом требований Роспотребнадзора", - сообщили в пресс-службе Кремля.
Установлена квота: печатные СМИ - 2 человека (1 корреспондент, 1 фотограф), информационные агентства - 3 человека (2 корреспондента, 1 фотограф), электронные издания - 1 человек (1 корреспондент), телевизионные СМИ - 6 человек (2 корреспондента, 2 оператора, 2 звукооператора), радиокомпании - 1 человек (1 корреспондент).
Все представители СМИ должны обязательно иметь два отрицательных ПЦР-теста с результатами, датированными 17 апреля и 20 апреля. Справки они предъявят при входе в печатном или электронном виде. Заявки принимаются от российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных СМИ, аккредитованных при МИД. Дата окончания аккредитации - 17:00 мск 13 апреля.
Политика,Роскомнадзор,Роспотребнадзор,МИД,
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