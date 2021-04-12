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Кабмин запустит шесть суперсервисов на портале госуслуг

Артём Кульша
58 минут назад
В 2021 году на портале госуслуг планируется запустить шесть новых суперсервисов. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил ТАСС.
В 2020-м, как сообщал «Рамблер», на портале госуслуг были запущены семь суперсервисов — «Пенсия онлайн», «Поступление в вуз онлайн», «Трудовые отношения онлайн», «Социальная поддержка онлайн», «Онлайн помощь при инвалидности», «Оформление европротокола онлайн» и «Цифровое исполнительное производство».
Сегодня Чернышенко рассказал, что в текущем году планируется запустить еще шесть — «Рождение ребенка», «Правосудие онлайн», «Мое здоровье онлайн», «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн» и «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн».
В октябре на официальном сайте мэра Москвы Mos.ru начал работу благотворительный сервис. С тех пор горожане пожертвовали через него более 3,3 миллиона рублей 34 благотворительным фондам, которые помогают инвалидам, детям, многодетным семьям, бездомным животным.
В феврале Росавтодор опубликовал на сайте Ростендера закупку на разработку системы, которая должна рассчитывать адекватную цену контракта при подготовке тендеров с помощью анализа больших объемов данных.
Политика,Интернет,Видео,Дмитрий Чернышенко,ИТАР-ТАСС,Mos.ru,
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