Утверждены критерии оценки эффективности губернаторов

Кроме того, в методику вошли критерии, которых не было в предыдущей версии документа от 2019 года, например, уровень вовлеченности граждан в волонтерскую деятельность и занятия спортом, динамика посещения культурных мероприятий, «цифровая зрелость» госорганов.