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Утверждены критерии оценки эффективности губернаторов

Деловая газета "Взгляд"иещё 10
1 час назад
Российское правительство утвердило новую методику расчета ключевых показателей эффективности губернаторов, она будет отражать реализацию национальных целей развития.
Утверждены критерии оценки эффективности губернаторов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В России начнут действовать обновленные критерии оценки эффективности глав регионов. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Документ включает 38 методик: 19 – для расчета показателей за предыдущий год, еще 19 – для установления целевых значений на будущее», – говорится в сообщении на сайте кабмина.
Индикаторы затрагивают важнейшие вопросы социально-экономического развития, в том числе ожидаемую продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объёмы жилищного строительства, экологическое благополучие региона.
Кроме того, в методику вошли критерии, которых не было в предыдущей версии документа от 2019 года, например, уровень вовлеченности граждан в волонтерскую деятельность и занятия спортом, динамика посещения культурных мероприятий, «цифровая зрелость» госорганов.
«Показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утвержденных президентом России. При этом субъекты, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра», – говорится в сообщении.
В январе Кремль на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике подвел итоги выполнения KPI для регионов, в числе аутсайдеров по уровню доверия губернаторам оказались Владимирская и Кемеровская области, Хабаровский и Красноярский края, а также Хакасия.
Политика,Михаил Мишустин,Правительство РФ,Россия,
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