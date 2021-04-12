Лавров начал визит в Египет

Отдельно на переговорах в Каире будет поднят вопрос борьбы с пандемией COVID-19. К настоящему времени в Египте, согласно местной официальной статистике, количество заболевших граждан не превышает семи-восьми сотен человек в сутки. Для страны с почти 100-миллионным населением это очень мало, что дает повод независимым экспертам говорить о гораздо больших реальных масштабах эпидемии. Как бы то ни было, Каир уже закупил вакцины от китайской компании Sinopharm и британской AstraZeneca, а также зарегистрировал российский медпрепарат.