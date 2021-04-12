Лавров начал визит в Египет

"Египет - в числе ключевых партнеров России на Ближнем Востоке и Африканском континенте", - заявил Лавров в преддверии своего визита в интервью египетской газете "Аль-Ахрам". Сославшись на подписанный президентами России и Египта осенью 2018 года Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве (вступил в силу 10 января 2021 года), глава МИД РФ подчеркнул: "Наши отношения носят стратегический характер".
"Наряду с тесным политическим диалогом у нас развивается взаимовыгодная двусторонняя кооперация в торгово-экономической сфере. К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции оказала негативное воздействие на динамику товарооборота. В 2020 году объем взаимной торговли между Россией и Египтом снизился по сравнению с 2019 годом с 6,25 миллиарда долларов США до 4,54 миллиарда, - сказал Лавров в интервью "Аль-Ахрам". - Вместе с тем продолжается реализация ряда масштабных совместных проектов, к числу которых относятся строительство в Египте по российскому проекту атомной электростанции "Эль-Дабаа", создание Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала, поставки в Египет железнодорожных вагонов. На 2021 год в России и Египте запланировано проведение ряда значимых мероприятий в рамках Перекрестного года гуманитарного сотрудничества".
"Москва и Каир последовательно выступают за объединение усилий в целях эффективного противодействия глобальной угрозе международного терроризма. Поддерживаем тесный диалог по данной проблематике на площадке ООН. Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве (между Россией и Египтом от 2018 г. - прим. "РГ") юридически закрепляет функционирование двусторонней Рабочей группы по вопросам борьбы с терроризмом. Совместная работа в рамках этого механизма способствует укреплению нашего взаимодействия на антитеррористическом направлении. Планируем провести очередное заседание группы в Каире в ближайшее время", - заявил Лавров газете "Аль-Ахрам".