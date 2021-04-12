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Кабмин запустит шесть суперсервисов на портале госуслуг в 2021 году

RT на русском
1 час назад
Правительство России планирует запустить шесть новых суперсервисов в 2021 году на портале госуслуг.
Кабмин запустит шесть суперсервисов на портале госуслуг
Фото: ТАССТАСС
«В 2021 году мы планируем запустить еще шесть суперсервисов», — приводит ТАСС слова заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.
Среди них такие сервисы, как «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», а также «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн», «Моё здоровье онлайн».
Ранее издание «Известия» сообщало, что Минфин России подготовил поправки к Налоговому кодексу, которые предусматривают, что физические лица смогут встать на учёт в налоговом органе через Единый портал государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»).
Политика,Интернет,Дмитрий Чернышенко,Федеральная налоговая служба,Минфин,Правительство РФ,газета "Известия",ИТАР-ТАСС,
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