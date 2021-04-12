Кабмин запустит шесть суперсервисов на портале госуслуг

Среди них такие сервисы, как «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», а также «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн», «Моё здоровье онлайн».