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Лавров призвал к переговорам по запрещению оружия в космосе

News.ruиещё 4
55 минут назад
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за начало переговоров по разработке международного инструмента, который запретит размещение в космосе любых видов вооружения.
Россия призвала к переговорам о запрете вооружений в космосе
Фото:  MFA Russia/Global Look Press MFA Russia/Global Look Press
Пока документ будут разрабатывать, может действовать инициативы Москвы «по принятию странами политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе». Её участниками уже стали три десятка государств, отметил Лавров в видеообращении по случаю 60-летия полёта в космос Юрия Гагарина. Оно размещено на сайте МИД.
Последовательно исходим из того, что только гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе позволит обеспечить возможность его использования в созидательных целях, на благо всего человечества, — подчеркнул дипломат.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Франция должна оказать поддержку инициативам Москвы по неразмещению оружия в космосе. Такое мнение выразил посол РФ во Франции Алексей Мешков. Он подчеркнул, что необходимо не допустить превращения космического пространства в новую арену противоборства.
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