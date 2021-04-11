В Совфеде назвали лицемерным заявление Блинкена по Украине

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По словам Цекова, подобные заявления вызывают возмущение.

Сенатор также отметил, что Россия не должна согласовывать ни с кем действия, которые осуществляются на её территории.

При этом он пояснил, что США, например, проводят различные учения далеко за пределами своих границ.

«Блинкен забыл о расширении НАТО, о том, как они передвигались к границам России... Именно потому, что они это делают, мы вынуждены держать наши вооружённые силы на высоком уровне боеготовности», — добавил парламентарий.

При этом собеседник RT заявил, что Россия никому не угрожает.

«Эти заявления Блинкена выглядят лицемерно. Как раз наибольшей угрозой и для мирового сообщества и для Украины конкретно являются США», — добавил он.

Ранее Блинкен заявил о серьёзной обеспокоенности» действиями России на границе с Украиной.

По его словам, «на этих границах сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года».

Он добавил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным» для обеспечения безопасности государства.