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В Совфеде назвали лицемерным заявление Блинкена о ситуации вокруг Украины

RT на русскомиещё 2
14 минут назад
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о «серьёзной обеспокоенности» действиями России на границе с Украиной.
В Совфеде назвали лицемерным заявление Блинкена по Украине
Фото: ReutersReuters
По словам Цекова, подобные заявления вызывают возмущение.
Сенатор также отметил, что Россия не должна согласовывать ни с кем действия, которые осуществляются на её территории.
При этом он пояснил, что США, например, проводят различные учения далеко за пределами своих границ.
«Блинкен забыл о расширении НАТО, о том, как они передвигались к границам России... Именно потому, что они это делают, мы вынуждены держать наши вооружённые силы на высоком уровне боеготовности», — добавил парламентарий.
При этом собеседник RT заявил, что Россия никому не угрожает.
«Эти заявления Блинкена выглядят лицемерно. Как раз наибольшей угрозой и для мирового сообщества и для Украины конкретно являются США», — добавил он.
Ранее Блинкен заявил о серьёзной обеспокоенности» действиями России на границе с Украиной.
По его словам, «на этих границах сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года».
5 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.
Он добавил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным» для обеспечения безопасности государства.
Кроме того, в Кремле отметили, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договорённостей и активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины.
Политика,Энтони Блинкен,Сергей Цеков,Дмитрий Песков,НАТО,Совет Федерации,Россия,Соединенные Штаты,Украина,
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