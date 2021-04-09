Лавров провёл переговоры с главой МИД Эстонии

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние российско-эстонских отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, в том числе с учётом статуса Эстонии как непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2020—2021 годах», — сказано в заявлении.
«Внимание Лийметс было привлечено к необходимости предпринять конкретные шаги по решению проблемных вопросов в Эстонии, связанных с консервацией массового безгражданства, дискриминационным положением русскоязычного населения, планами выдавливания из информационного и образовательного пространства русского языка, политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ и активистов движения соотечественников, а также неприемлемыми попытками фальсификации истории», — добавляется в сообщении.