Лавров провёл переговоры с главой МИД Эстонии

Отмечается, что в ходе беседы по вопросу договоров о границе между Россией и Эстонией была подтверждена российская позиция, согласно которой обязательным условием их ратификации в нашей стране является выполнение Таллином договорённостей, достигнутых при подписании пограндоговоров в 2014 году. Речь идёт о недвусмысленном отказе официального Таллина от территориальных претензий к России и каких-либо политических «довесков».