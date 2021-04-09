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Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Эстонии

RT на русском
1 час назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Эстонии Эвой-Марией Лийметс.
Лавров провёл переговоры с главой МИД Эстонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом говорится на сайте МИД России.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние российско-эстонских отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, в том числе с учётом статуса Эстонии как непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2020—2021 годах», — сказано в заявлении.
Отмечается, что в ходе беседы по вопросу договоров о границе между Россией и Эстонией была подтверждена российская позиция, согласно которой обязательным условием их ратификации в нашей стране является выполнение Таллином договорённостей, достигнутых при подписании пограндоговоров в 2014 году. Речь идёт о недвусмысленном отказе официального Таллина от территориальных претензий к России и каких-либо политических «довесков».
«Внимание Лийметс было привлечено к необходимости предпринять конкретные шаги по решению проблемных вопросов в Эстонии, связанных с консервацией массового безгражданства, дискриминационным положением русскоязычного населения, планами выдавливания из информационного и образовательного пространства русского языка, политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ и активистов движения соотечественников, а также неприемлемыми попытками фальсификации истории», — добавляется в сообщении.
Ранее Лавров и глава МИД Филиппин Теодоро Локсин провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили борьбу с пандемией.
Политика,Сергей Лавров,Совбез ООН,МИД,Россия,Эстония,
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