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В МИД прокомментировали запросы США на сдерживание России

Lenta.ruиещё 8
13 минут назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала просьбу президента США Джо Байдена выделить Пентагону 715 миллиардов долларов на сдерживание Москвы и Пекина. Свое мнение она высказала на Facebook.
МИД России: Белый дом объявил цену «русофобии и синофобии»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По ее словам, Белый дом объявил цену «русофобии и синофобии».
«Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов. И это при государственном долге США, в сентябре 2020-го выросшем до 26,9 триллиона долларов», — написала Захарова.
Ранее Джо Байден попросил Конгресс выделить 715 миллиардов долларов Пентагону. Согласно бюджетным предложениям Белого дома, данные средства планируется потратить в том числе и на сдерживание угрозы, якобы исходящей от Китая и России.
Политика,Мария Захарова,Джозеф Байден,МИД,Пентагон,Россия,Соединенные Штаты,
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