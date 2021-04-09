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Сергей Меняйло назначен врио главы Северной Осетии

Российская Газетаиещё 25
1 час назад
Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Меняйло врио главы Северной Осетии. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Он сменит в должности Вячеслава Битарова, полномочия которого завершены досрочно.
Сергей Меняйло назначен врио главы Северной Осетии
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета
До этого момента 60-летний Меняйло занимал пост полпреда главы государства в Сибири.
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