Рамблер

"В Кремле есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война. И если у наших границ возобновится гражданская война, полноформатные боевые действия, это будет представлять угрозу для безопасности РФ, - подчеркнул он. - Динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны в целом создает опасность возобновления полноценных боевых действий. Украинская сторона - об этом можно судить по различным заявлениям - не отвергает полностью мысли о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком".



"В случае начала боевых действий [на Украине] и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент [РФ Владимир] Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось. Все страны мира, все цивилизованные страны мира и европейские государства в случае повторения Сребреницы на юго-востоке Украины будут этому всячески противодействовать с тем, чтобы не допустить катастрофы", - отметил пресс-секретарь президента.

Эскалация напряженности на юго-востоке Украины обуславливает принятие Россией мер для обеспечения собственной безопасности, при этом РФ не несет угрозу ни одной стране мира, подчеркнул Песков. Таким образом он прокомментировал утверждения Госдепартамента о том, что Россия сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года.

"Рост напряженности, эскалация напряженности на юго-востоке Украины обуславливает те меры, которые Россия принимает для обеспечения своей безопасности", - сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что "вряд ли стоит объяснять кому-то точные параметры" российских воинских группировок на российской территории и что "Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира".

Рамблер

«Украинская сторона все время ставит вопрос: «дайте нам возможность закрыть границу войсками». Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все», — сказал глава государства.

«Мы же видели, как президент (президент Украины Владимир) Зеленский вел дискуссии с националистами. Понятно, кто там сильнее, — заявил российский лидер. — И что там произойдет? И кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям?».

Путин отметил, что накануне в ходе саммита в «нормандском формате» в Париже обсуждал с президентом Украины возможное преследование жителей Донбасса.

«До сих пор не принят закон об амнистии, договаривались в 2015 году еще. Договорились, что закон примут, там решения есть какие-то, но ничего не введено в действие», — констатировал он.

Рамблер

«Все зависит от того, какого масштаба будет пожар. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту», — пояснил Козак.

По его словам, в Донбассе находятся «закаленные в боях вооруженные формирования», которые способны держать оборону, поэтому необходимость защиты пока не возникает. Однако все зависит от другой стороны, отметил замглавы администрации президента.

Начало военных действий в Донбассе станет началом конца для Украины. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Начало боевых действий в Донбассе будет началом конца Украины», — сказал Козак.

По его словам, не исключён случай, при котором Россия будет вынуждена встать на защиту Донбасса.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал слова заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака, который заявил, что Россия готова «встать на защиту» жителей Донбасса.

Чиновник считает, что представитель РФ своими словам оказывает давление на страны «нормандской четвёрки» (Германия, Франция, Украина и Россия), а также на другие государства, которые поддерживают территориальную целостность Украины.

"А если уж в Москве продолжат упоминать трагедию в Сребренице («Резня в Сребренице» — убийство нескольких тысяч боснийских мусульман в 1995 году. — NEWS.ru), то не лишним будет всякий раз уточнять, почему же Россия блокировала с помощью своего права вето в Совбезе ООН соответствующую резолюцию, в которой убийство людей в Сребренице классифицировалось как геноцид", — подчеркнул он.

Подоляк отметил, что Киев не заинтересован в эскалации, но украинская армия готова к любому развитию событий, передаёт «Укринформ».

Обострение в Донбассе