"В случае начала боевых действий [на Украине] и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент [РФ Владимир] Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось. Все страны мира, все цивилизованные страны мира и европейские государства в случае повторения Сребреницы на юго-востоке Украины будут этому всячески противодействовать с тем, чтобы не допустить катастрофы", - отметил пресс-секретарь президента.