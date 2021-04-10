В Киргизии наступил день тишины перед референдумом

День тишины наступил в субботу в Киргизии перед назначенными на 11 апреля выборами в местные органы власти и референдумом о внесении поправок в конституцию. Как пояснили корреспонденту ТАСС в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК), день тишины наступает за сутки до начала голосования, то есть с 08:00 по местному времени (05:00 мск).

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В этот день в стране запрещены все виды агитационной деятельности как со стороны кандидатов, так и со стороны инициативных групп, выступающих за или против внесения поправок в основной закон. Запрещаются публикации в СМИ, интернете и сюжеты на телевидении, а также встречи с избирателями.

"На размещенную ранее на территории страны печатную продукцию данное ограничение не распространяется", - пояснили в Центризбиркоме. Речь идет о листовках, плакатах, рекламных баннерах.

В воскресенье на территории Киргизии с 08:00 до 20:00 (с 05:00 до 17:00 мск) будут работать 2 483 избирательных участка, еще 48 откроются за рубежом. Всего в стране зарегистрированы 3,6 млн избирателей. За ходом голосования будут следить более 180 международных наблюдателей из 31 государства.

Во время голосования в республике будет применяться оборудование по считыванию биометрических данных граждан и электронные избирательные урны. По мнению членов киргизского ЦИК, это позволит исключить попытки фальсификации итогов волеизъявления и необходимость проведения экзитполов.

Изменения конституции и местные выборы

На всенародное голосование выносятся разработанные членами конституционного совещания поправки, предусматривающие усиление полномочий президента. Предлагается возложить обязанности премьер-министра на главу президентской администрации . Также планируется сократить число депутатов парламента. Решение о внесении поправок в конституцию было принято в Киргизии в ходе состоявшегося 10 января 2021 года референдума. Плебисцит 11 апреля будет признан состоявшимся, если в ходе его проведения проголосуют 30% внесенных в списки избирателей граждан.

Одновременно с референдумом состоятся выборы в местные органы власти. В общей сложности на 7 560 мандатов в 420 городских и сельских кенешах (советах) претендуют 18 772 кандидата. При этом 63 кандидата были зарегистрированы политическими партиями, остальные - самовыдвиженцы. Выборы будут признаны состоявшимися независимо от количества принявших в них участие граждан.

Подготовка к голосованию

Правоохранительные органы республики в связи с предстоящим голосованием уже переведены на усиленный режим несения службы. По данным МВД, к охране правопорядка в воскресенье будут привлечены около 9 тыс. сотрудников милиции и несколько тысяч народных дружинников.