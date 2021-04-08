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Кремль прокомментировал сообщения о возможной высылке российских дипломатов из США

Газета.Ruиещё 14
47 минут назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о возможной высылке российских дипломатов из США. В Кремле готовы к негативным сценариям, отметил Песков.
Песков: Москва готова к худшим сценариям в отношениях с США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Враждебность и непредсказуемость американской стороны обязывают нас быть готовыми к худшим сценариям развития отношений двух стран. У нас получается, что вопросов по американским отношениям больше, чем объем этих отношений", - сказал он.
Накануне источники Bloomberg сообщили, что российских дипломатов, чья деятельность "не соответствует статусу", могут вскоре выслать из США. Основанием для таких действий станет обвинение в хакерской атаке и якобы вмешательстве в выборы президента. Кроме того, Вашингтон может ввести новые санкции.
Ранее Песков заявил, что Российские власти не позволят Вашингтону вести диалог с Москвой с позиции силы. При этом он добавил, что у Москвы и Вашингтона есть несколько тем, диалог по которым возможен и интересен российской стороне.
Политика,Дмитрий Песков,Bloomberg,Соединенные Штаты,
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