Песков: Москва готова к худшим сценариям в отношениях с США

Накануне источники Bloomberg сообщили, что российских дипломатов, чья деятельность "не соответствует статусу", могут вскоре выслать из США. Основанием для таких действий станет обвинение в хакерской атаке и якобы вмешательстве в выборы президента. Кроме того, Вашингтон может ввести новые санкции.

Ранее Песков заявил, что Российские власти не позволят Вашингтону вести диалог с Москвой с позиции силы. При этом он добавил, что у Москвы и Вашингтона есть несколько тем, диалог по которым возможен и интересен российской стороне.