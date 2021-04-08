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Путин заменил посла в Ираке

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад
Президент Владимир Путин освободил Максима Максимова от обязанностей посла России в Ираке и назначил на эту должность Эльбруса Кутрашева.
Путин заменил посла в Ираке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Максимова Максима Константиновича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Ирак», – говорится в документе.
Другим указом Путин назначил на должность посла в Ираке Кутрашева Эльбруса Кирилловича.
Максимов занимал данную должность с 3 октября 2016 года, до этого был начальником отдела в департаменте Ближнего Востока и Северной Африки МИД России, а также советником-посланником, временным поверенным в делах России в Ливии.
Эльбрус Кутрашев родился в 1970 году. В разные годы работал в центральном аппарате МИД, а также в российских дипмиссиях в Ираке и Сирии. Имеет ряд государственных наград, в том числе медаль «За отвагу» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.
Политика,Максим Максимов,Владимир Путин,МИД,Россия,Ирак,
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