Путин заменил посла в Ираке

Эльбрус Кутрашев родился в 1970 году. В разные годы работал в центральном аппарате МИД, а также в российских дипмиссиях в Ираке и Сирии. Имеет ряд государственных наград, в том числе медаль «За отвагу» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.