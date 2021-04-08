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«Не потерпим»: Россия пригрозила ответить на высылку дипломатов из США

Артём Кульша
40 минут назад
Россия зеркально ответит на высылку своих дипломатов из США. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил сенатор Владимир Джабаров.
Вчера издание «Блумберг» сообщило, что США провели разведывательный обзор злонамеренных действий со стороны России, вроде вмешательства в выборы и хакерских атак, и вскоре объявят об ответных мерах, которые могут включать высылку сотрудников российской разведки, которые находятся в США под дипломатическим прикрытием.
«Мы этого не потерпим», — прокомментировал Джабаров сегодня.
Он сообщил, что Вашингтон получит однозначный ответ на высылку российских дипломатов — зеркальный. Сенатор добавил, что США уже не знают, какие меры использовать против России.
В понедельник, как сообщал «Рамблер», официальная представительница МИД России Мария Захарова заявила, что США и подавляющее большинство их союзников по НАТО не подают Москве внятных сигналов по ракетной теме.
По ее словам, это ведет к сужению пространства для политико-дипломатического решения проблемы и предотвращения серьезнейшего обострения в ракетной сфере. Захарова заявила, что Россия не исключает, что будет вынуждена все больше смещать фокус усилий на осуществление мер военно-технического реагирования на возникающие ракетные угрозы.
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