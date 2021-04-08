«Не потерпим»: Россия пригрозила ответить на высылку дипломатов из США

Вчера издание «Блумберг» сообщило, что США провели разведывательный обзор злонамеренных действий со стороны России, вроде вмешательства в выборы и хакерских атак, и вскоре объявят об ответных мерах, которые могут включать высылку сотрудников российской разведки, которые находятся в США под дипломатическим прикрытием.

«Мы этого не потерпим», — прокомментировал Джабаров сегодня.

Он сообщил, что Вашингтон получит однозначный ответ на высылку российских дипломатов — зеркальный. Сенатор добавил, что США уже не знают, какие меры использовать против России.