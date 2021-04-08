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«Не потерпим»: в Совфеде обещают ответить на высылку дипломатов РФ из США

News.ruиещё 3
19 минут назад
В случае, если Соединённые Штаты примут решение выслать российских дипломатов, РФ должна дать зеркальный ответ. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабраилов.
В случае высылки наших дипломатов США получат однозначный ответ, от Америки мы этого не потерпим, — приводит слова сенатора РИА Новости.
По словам Джабраилова, зеркальные меры в таких ситуациях являются закономерной реакцией. Он напомнил, что подобный ответ соответствует международным нормам.
Ранее американская Служба разведки сообщила, что Россия стоит за кибератакой через программное обеспечение фирмы SolarWind, которая произошла в марте 2020 года. Тогда хакерам удалось внедрить в обновление программного обеспечения вирус Orion, который скачали тысячи пользователей, в том числе правительственные учреждения и более 400 крупнейших предприятий страны. В России на самом высоком уровне отрицают обвинения в причастности к кибератаке.
Как писал NEWS.ru, агентство Bloomberg в четверг, 8 апреля, сообщило, что официальные лица Белого дома завершили обзор хакерской атаки через SolarWinds и вмешательства в выборы в США. В настоящее время изучается вопрос о новых санкциях против России и выдворении её дипломатов.
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