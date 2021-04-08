Ранее американская Служба разведки сообщила, что Россия стоит за кибератакой через программное обеспечение фирмы SolarWind, которая произошла в марте 2020 года. Тогда хакерам удалось внедрить в обновление программного обеспечения вирус Orion, который скачали тысячи пользователей, в том числе правительственные учреждения и более 400 крупнейших предприятий страны. В России на самом высоком уровне отрицают обвинения в причастности к кибератаке.