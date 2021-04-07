Мария Захарова Официальный представитель МИД РФ прокомментировала в Facebook заявления некоторых деятелей и ряда СМИ о «фейковом» характере истории с гибелью ребенка в Донбассе. Напомним, что 2 апреля четырехлетний Владислав Шихов погиб во дворе своего дома после нанесения удара украинским БПЛА.

Захарова отметила, что погибший ребенок из Донбасса не может стать иконой протестов в США или где-либо еще.

«Не тот это убитый мальчик, который бы стал символом борьбы «прогрессивной» части общества с преступлениями режима, киевского режима», – добавила она.

Также Захарова посоветовала журналистам, которые ставят «убитого ребенка» в кавычки, съездить в Донбасс и узнать, сколько детей погибли за время конфликта.

«Так съездите. Уже можно, вы же привились российской вакциной, о которой тоже недавно говорили в кавычках», – едко высказалась Захарова.

Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело по статье «Теракт» после гибели ребенка в результате применения украинскими силовиками ударного беспилотника, сообщили в пресс-службе ведомства.

генпрокуратуре сообщили, что по факту гибели ребенка в Александровском возбуждено уголовное дело по статье «Теракт» в отношении «командира 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Геннадия Шаповалова, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по факту совершения ими преступления», передает РИА «Новости».

Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал причину гибели пятилетнего ребенка в населенном пункте Александровское. Видео его заявления опубликовано в Telegram-канале «Репортер Руденко».

«Ребенок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор. Данное преступление квалифицировано как террористический акт», — сказал Пушилин.

В Донбассе похоронили пятилетнего Владислава Шихова, погибшего во время обстрела. Об этом 5 апреля сообщила «Страна.ua».

По словам родных, во время гибели тело ребенка разорвало на несколько частей, поэтому его хоронили в закрытом гробу. Туда же положили любимые игрушки мальчика: плюшевых медведя и собаку и пластмассовую машинку.

Одна из бабушек Владислава опровергла появившуюся в СМИ информацию, что он якобы погиб из-за того, что сдетонировал снаряд, который принес домой его дед.

«По указанным фактам возбуждены уголовные дела по статье 356 часть 1 УК России «Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России». Украинские силовики нарушили протокол о прекращении применения оружия в Донбассе, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и меморандум к протоколу», – сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В настоящее время сотрудники СКР занимаются установлением личностей, причастных к обстрелу.

Гибель ребёнка на территории Донбасса, случившаяся в результате применения украинской стороной беспилотника с взрывным устройством, является трагедией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Каждый раз гибель человека, особенно если это ребенок, это трагедия», — сказал Песков.

По его словам, указанный случай является «горькими последствиями неурегулированности ситуации», и даже последствием роста напряженности на линии разграничения в Донбассе.

Песков назвал чрезвычайно важным, чтобы были исполнены ранее достигнутые договорённости и чтобы мирное население ДНР и ЛНР находилось в безопасности.