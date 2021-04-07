«Россия никому не угрожала и не угрожает, российские силы находятся на территории РФ там, где это целесообразно, будут они там находиться так долго, сколько посчитают целесообразным военное ведомство и главнокомандующий», — заявил Песков.
Российская армия передвигается по территории РФ в направлениях, необходимых для обеспечения безопасности страны, и это не должно служить поводом для какой-либо обеспокоенности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения безопасности, надёжной безопасности нашей страны. Это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности", — цитирует его РИА Новости.
Таким образом он прокомментировал сообщения о передвижении по Ростовской области воинских частей с заклеенными номерами.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину. В то же время к собственной безопасности в Москве относятся очень внимательно.
Министерство обороны Украины полагает, что Россия наращивает военное присутствие и повышает боеготовность своей армии для эскалации конфликта в Донбассе. Сообщение об этом появилось на сайте пресс-службы ведомства.
Как утверждают военные, Москва в последние дни активизировала тренировки подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также сосредоточила на границе регулярные армейские части. «Российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня», — заявили в министерстве.
Кроме того, командование обвинило Москву в наращивании «пропагандистских усилий» для убеждения мирового сообщества в «оправданности возможного применения ВС РФ против Украины», а также пообещало дать «соразмерный ответ» в случае обострения ситуации.
Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс
заявил, что Вашингтон попросил Москву дать объяснения по поводу «провокации» у украинской границы. Он сказал об этом во время брифинга Государственного департамента.
Представитель высказался, что США расценивают действия России, в том числе «наращивание сил у границы с Украиной», как эскалацию.
«Что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — сказал Прайс.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.