«Россия никому не угрожала и не угрожает, российские силы находятся на территории РФ там, где это целесообразно, будут они там находиться так долго, сколько посчитают целесообразным военное ведомство и главнокомандующий», — заявил Песков.

Российская армия передвигается по территории РФ в направлениях, необходимых для обеспечения безопасности страны, и это не должно служить поводом для какой-либо обеспокоенности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения безопасности, надёжной безопасности нашей страны. Это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности", — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал сообщения о передвижении по Ростовской области воинских частей с заклеенными номерами.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину. В то же время к собственной безопасности в Москве относятся очень внимательно.

Министерство обороны Украины полагает, что Россия наращивает военное присутствие и повышает боеготовность своей армии для эскалации конфликта в Донбассе. Сообщение об этом появилось на сайте пресс-службы ведомства.

Как утверждают военные, Москва в последние дни активизировала тренировки подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также сосредоточила на границе регулярные армейские части. «Российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня», — заявили в министерстве.

Кроме того, командование обвинило Москву в наращивании «пропагандистских усилий» для убеждения мирового сообщества в «оправданности возможного применения ВС РФ против Украины», а также пообещало дать «соразмерный ответ» в случае обострения ситуации.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон попросил Москву дать объяснения по поводу «провокации» у украинской границы. Он сказал об этом во время брифинга Государственного департамента.

Представитель высказался, что США расценивают действия России, в том числе «наращивание сил у границы с Украиной», как эскалацию.

«Что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — сказал Прайс.