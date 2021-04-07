"Бардак": мэр Липецка публично разнесла местных бизнесменов

Уваркина назвала подобное отношение к городу недопустимым, выразила желание, чтобы округа наладили взаимодействие с бизнесом, управляющими компаниями и городскими службами, и анонсировала новые внезапные проверки и принятие решений, в том числе кадровых, по их результатам.