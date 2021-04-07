В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

"Бардак": мэр Липецка публично разнесла местных бизнесменов

Артём Кульша
19 минут назад
Глава администрации Липецка Евгения Уваркина провела внезапную проверку Октябрьского округа. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
В конце марта, как сообщал «Рамблер», Уваркина отдохнула с семьей в Объединенных Арабских Эмиратах и была раскритикована за это общественностью в Липецке. Вчера она опубликовала видеозапись, на которой срывает вывески об аренде помещений, обращает внимание на лежащие на земле окурки, упрекает мужчину за некрашеную дверь гаража.
«Мы наделили полномочиями контроля сотрудников территориальных управлений округами. Сегодня я решила проверить, как обстоят дела на самом деле. Результат — тот же бардак, что и полгода назад. Во дворах грязно, рядом с киосками, автомастерскими — тоже, предприниматели вывешивают баннеры, которые не соответствуют правилам, но им никто даже пальцем не грозит!» — посетовала она в подписи к ролику.
Уваркина назвала подобное отношение к городу недопустимым, выразила желание, чтобы округа наладили взаимодействие с бизнесом, управляющими компаниями и городскими службами, и анонсировала новые внезапные проверки и принятие решений, в том числе кадровых, по их результатам.
«"Оскар" в студию за лучшую женскую роль! Одна показуха, а толку ноль», — написал в комментариях один из пользователей инстаграма.
Многие другие высказали аналогичное мнение. Один из них посоветовал главе города устраивать не показухи, а создать коммунальную службу.
Политика,Видео,Липецк,Объединенные Арабские Эмираты,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители