"Бардак": мэр Липецка публично разнесла местных бизнесменов

«Мы наделили полномочиями контроля сотрудников территориальных управлений округами. Сегодня я решила проверить, как обстоят дела на самом деле. Результат — тот же бардак, что и полгода назад. Во дворах грязно, рядом с киосками, автомастерскими — тоже, предприниматели вывешивают баннеры, которые не соответствуют правилам, но им никто даже пальцем не грозит!» — посетовала она в подписи к ролику.
«"Оскар" в студию за лучшую женскую роль! Одна показуха, а толку ноль», — написал в комментариях один из пользователей инстаграма.