Рябков заявил, что США нечего делать в "нормандском формате"

Накануне замминистра также рассказал о телефонных переговорах между Вашингтоном и Москвой, которые состоялись по теме Донбасса.
По его словам, Россия пока не готова дополнительно обсуждать эту тему, особенно в транслируемой властями США "тональности".
"С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате", - подчеркнул Рябков.
В последнее время ситуация на востоке Украины обостряется. Ранее пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков сообщил о подготовке разговора лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.
По его словам, одной из тем для обсуждения станет ситуация в Донбассе. При этом в Кремле объяснили отсутствие на мероприятии президента Украины Владимира Зеленского тем, что контакт пройдет не в формате "нормандской четверки".