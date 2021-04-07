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Рябков заявил, что США нечего делать в "нормандском формате" с их позицией по Донбассу

Газета.Ru
23 минуты назад
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что американским коллегам нечего делать в "нормандском формате" с их позицией по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Рябков заявил, что США нечего делать в "нормандском формате"
Фото: МИД РФМИД РФ
Накануне замминистра также рассказал о телефонных переговорах между Вашингтоном и Москвой, которые состоялись по теме Донбасса.
По его словам, Россия пока не готова дополнительно обсуждать эту тему, особенно в транслируемой властями США "тональности".
"С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате", - подчеркнул Рябков.
В последнее время ситуация на востоке Украины обостряется. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке разговора лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.
По его словам, одной из тем для обсуждения станет ситуация в Донбассе. При этом в Кремле объяснили отсутствие на мероприятии президента Украины Владимира Зеленского тем, что контакт пройдет не в формате "нормандской четверки".
Политика,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Сергей Рябков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД,Москва,Соединенные Штаты,Украина,
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