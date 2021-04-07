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Лавров заявил о готовности России поставлять вакцины от COVID-19 на транспарентной основе

Деловая газета "Взгляд"иещё 8
1 час назад
Россия готова оказывать другим государствам помощь в поставках и производстве вакцин от коронавируса на транспарентной основе, при этом приоритетом остается вакцинация россиян, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью пакистанской газете The News International.
РФ готова поставлять вакцины на транспарентной основе
Фото: ТАССТАСС
«Приоритет на данном этапе – вакцинация населения. Конечно, вопрос справедливого распределения противоковидных препаратов весьма чувствителен, особенно для беднейших стран. В этой связи готовы на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины. Работа в этом направлении ведется большая. Соглашения о поставках наших препаратов достигнуты с более чем 50 государствами. В ряде стран запущено производство «Спутник V», – передает слова российского министра ТАСС.
Лавров подчеркнул, что Россия, являясь одним из лидеров в области глобального здравоохранения, продолжит вносить свой вклад в международные усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Будем и впредь помогать пострадавшим государствам – как в двусторонних форматах, так и по линии многосторонних структур. Накопленный нами потенциал противодействия инфекциям позволил в сжатые сроки разработать и запустить в производство вакцину «Спутник V», – сказал глава МИДа.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса в ряде зарубежных стран выйдет на полную мощность в апреле.
Политика,Кирилл Дмитриев,Сергей Лавров,Российский фонд прямых инвестиций,МИД,ИТАР-ТАСС,Россия,
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