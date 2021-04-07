РФ готова поставлять вакцины на транспарентной основе

«Приоритет на данном этапе – вакцинация населения. Конечно, вопрос справедливого распределения противоковидных препаратов весьма чувствителен, особенно для беднейших стран. В этой связи готовы на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины. Работа в этом направлении ведется большая. Соглашения о поставках наших препаратов достигнуты с более чем 50 государствами. В ряде стран запущено производство «Спутник V», – передает слова российского министра ТАСС.
«Будем и впредь помогать пострадавшим государствам – как в двусторонних форматах, так и по линии многосторонних структур. Накопленный нами потенциал противодействия инфекциям позволил в сжатые сроки разработать и запустить в производство вакцину «Спутник V», – сказал глава МИДа.