США призвали Россию к разрядке обстановки в Донбассе

Кирби отметил, что Соединенные Штаты предоставили Киеву «нелетальные и летальные» виды вооружений для того, чтобы украинский народ мог «лучше себя защитить».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.