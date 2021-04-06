США призвали Россию к разрядке обстановки в Донбассе

По словам Кирби, Россия должна уважать территориальную целостность и суверенитет Украины. Он добавил, что Вашингтон продолжает следить за ситуацией в Донбассе.
Кирби отметил, что Соединенные Штаты предоставили Киеву «нелетальные и летальные» виды вооружений для того, чтобы украинский народ мог «лучше себя защитить».
«Мы продолжаем призывать к прекращению огня, обращение к чему содержится и в Минских соглашениях, а также к снижению напряженности и разрядке обстановки», — заявил он.
2 апреля Киев обвинил
Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны
Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.