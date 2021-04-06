Рекордный за последние шесть лет отток иностранных инвесторов из российского госдолга не говорит о проблемах в национальной экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

По его словам, в Кремле кризиса не замечают, речь идет о международной конъюнктуре, в соответствии с которой идет отток или приток иностранных инвесторов. Песков подчеркнул, что повода для беспокойства нет, есть лишь потребность в ритмичной и планомерной работе, «чем и занимается правительство».

Рамблер

«Никаких в данном случае кризисных явлений нет», — заключил он в ответ на вопрос журналиста, не считают ли власти происходящее свидетельством ухудшения ситуации в экономике.

Доля зарубежных вложений в российские облигации федерального займа впервые с августа 2015 года упала ниже 20 процентов. Такие оценки основаны на данных Национального расчетного депозитария (НРД).

Так, по итогам марта вложения нерезидентов в ОФЗ сократились примерно на 123 миллиарда рублей. Это является самым сильным падением с апреля 2020 года. Только за неделю с 26 марта по 2 апреля вложения иностранцев в российский госдолг сократились на 74,6 миллиарда рублей. Две трети этого объема пришлось на последний день месяца — 31 марта. Возможно, это связано с "ребалансировкой портфелей по итогам кварталов".

При этом год назад доля иностранцев в ОФЗ находилась на историческом максимуме и составляла 34,9% от общих вложений в российский госдолг. Но затем иностранные инвесторы начали массово выходить из активов развивающихся стран. Причина — в пандемии коронавируса. А еще сказалась угроза новых санкций Запада в отношении России.

Теперь Центробанк опубликует официальную статистику по вложениям нерезидентов во второй половине апреля.

Восстановление российской экономики набирает ход после удивительно небольшого падения в 2020 году, ВВП России может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу 2021 года. Об этом 3 апреля заявил эксперт по экономике Скотт Джонсон.

Как отмечается в публикации Bloomberg, экономика России пострадала значительно меньше экономик многих других стран из-за куда более мягких ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Однако, по мнению автора статьи, в стране появились проблемы с инфляцией, которая была спровоцирована ростом мировых цен на продукты питания и последующим ослаблением рубля, что в итоге побудило Банк России повысить ключевую ставку.

«После удивительно небольшого падения в 2020 году восстановление экономики [России] набирает ход, подпитываемое замедлением пандемии, прогрессом вакцинации и высокими ценами на нефть. При этом вирус остается угрозой. До возвращения к нормальности еще далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу [2021 года]», – считает эксперт по экономике Скотт Джонсон.

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году до 2,9% по сравнению с декабрьским прогнозом в 2,6%, в 2022 году - до 3,2% с 3%, говорится в отчете Всемирного банка "Data, Digitalization, and Governance".

"Более низкое, чем ожидалось, сокращение ВВП в 2020 году и быстрое ослабление ограничений, связанных с COVID-19, улучшили динамику роста, побуждая повысить прогноз экономического роста Российской Федерации до 2,9% в 2021 году и 3,2% в 2022 году (с декабрьского прогноза в 2,6% и 3,0% соответственно)", - говорится в документе.

При этом ВБ отметил, что прогноз по-прежнему подвержен значительной неопределенности и рискам снижения. Кроме того, восстановление экономики зависит от эффективности вакцин и риска новых санкций, указали эксперты Всемирного банка.

"Если предположить, что в России не произойдет третьей волны коронавируса, ожидается, доверие потребителей и бизнеса улучшится, что откроет путь к постепенному восстановлению экономики", - говорится в отчете.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития , ВВП России в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%.