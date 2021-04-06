Лавров прибыл с визитом в Пакистан

Российский министр прилетел в Исламабад из Нью-Дели. В знак особого уважения к гостю у трапа его встретил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

Это первый визит Лаврова в Пакистан с 2012 года. В среду глава российского дипведомства проведет переговоры с пакистанским коллегой и с высшим политическим и военным руководством страны.