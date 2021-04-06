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Лавров прибыл с рабочим визитом в Пакистан

ТАСС
24 минуты назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл во вторник с рабочим визитом в Исламабад, передает корреспондент ТАСС.
Лавров прибыл с визитом в Пакистан
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Российский министр прилетел в Исламабад из Нью-Дели. В знак особого уважения к гостю у трапа его встретил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.
Это первый визит Лаврова в Пакистан с 2012 года. В среду глава российского дипведомства проведет переговоры с пакистанским коллегой и с высшим политическим и военным руководством страны.
Политика,Сергей Лавров,ИТАР-ТАСС,Россия,Исламабад,Пакистан,
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