Мария Захарова рассказала о пережитой бедности

Вчера она стала героиней нового эпизода шоу «Мой герой». В ходе него она рассказала, что родилась в семье дипломата, но годы ее учебы в вузе пришлись на сложное время — 1990-е. Тогда ее семья была вынуждена думать о том, где взять деньги на еду.

В какой-то момент родители сообщили Захаровой, что у них нет возможности оплачивать ее обучение. Они сказали ей, что она должна хорошо учиться, иначе ее могут перевести на платное обучение. Захарова рассказала, как однажды у нее зимой в институте украли ботинки.