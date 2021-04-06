В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Мария Захарова рассказала о пережитой бедности

Артём Кульша
1 час назад
Семья официальной представительницы МИД России Марии Захаровой в свое время не знала, где взять деньги на еду. Об этом Захарова сама рассказала в эфире ТВЦ.
Мария Захарова рассказала о пережитой бедности
Фото: ТАССТАСС
Вчера она стала героиней нового эпизода шоу «Мой герой». В ходе него она рассказала, что родилась в семье дипломата, но годы ее учебы в вузе пришлись на сложное время — 1990-е. Тогда ее семья была вынуждена думать о том, где взять деньги на еду.
В какой-то момент родители сообщили Захаровой, что у них нет возможности оплачивать ее обучение. Они сказали ей, что она должна хорошо учиться, иначе ее могут перевести на платное обучение. Захарова рассказала, как однажды у нее зимой в институте украли ботинки.
«Я вышла без них. Зима, сугробы, температура -1. Естественно, никакой машины не было. До метро еле дошла. Из метро я добралась до маминой работы, до Пушкинского. Там мы ждали отца, который должен был приехать на зеленых фантастических жигулях», — рассказала Захарова.
Политика,Мария Захарова,МИД,ТВ Центр,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители