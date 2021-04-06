Песков выступил против вступления Украины в НАТО

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сомневаются в том, что вступление Украины в НАТО поможет стране справиться с внутренним кризисом. Об этом сообщает ТАСС.
«С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей», — отметил он.
По словам представителя Кремля, если узнать мнение миллионов людей из самопровозглашенных республик, то сразу можно убедиться в том, что такого рода членство в альянсе для этих граждан неприемлемо.
Ране президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил ситуацию с безопасностью в Донбассе, а также заявил, что вступление Украины в в Североатлантический альянс является единственным путем к завершению конфликта.
Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.