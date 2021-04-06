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В электронном сертификате вакцинированного укажут сведения загранпаспорта

Газета.Ruиещё 19
6 апреля 2021
В электронном сертификате человека, прошедшего вакцинацию от COVID-19, может содержаться информация о загранпаспорте. Для этого надо заполнить сведения на портале государственных услуг, сообщается на сайте Минцифры.
Сертификат о вакцинации от коронавируса привяжут к загранпаспорту
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Сертификат вакцинированного в формате qr-кода будет сформирован с указанием сведений загранпаспорта в том случае, если данные заграничного паспорта указаны пользователем в личном кабинете на портале Госуслуг", - уточнил замглавы ведомства Олег Качанов.
Заместитель главы Минцифры отметил, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации формируют с тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с портала для путешествий.
Во время тестирования нового сервиса в сертификате указывали данные российского паспорта.
Ранее говорилось, что сертификаты вакцинации появятся в ЕС к 15 июня. По словам комиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, документ будет необязательным, но авиакомпании могут требовать его наличие.
Кроме того, Россия разрабатывает проект сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции.
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