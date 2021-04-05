Инициатива также вводит возрастной ценз для лица, замещающего должность председателя Центральной избирательной комиссии РФ
. Предполагается, что им может быть гражданин России, достигший 30 лет. Кроме того, Центризбирком сможет досрочно прекращать полномочия члена регионального избиркома, назначенного по его предложению, однако только на основании мотивированного представления, вместе с которым должно быть внесено предложение новой кандидатуры. ЦИК также наделяется правом формировать отдельную территориальную избирательную комиссию для федеральной территории Сириус.