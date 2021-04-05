Ряд положений закона разработан во исполнение поправок к конституции. Согласно одной из новелл основного закона, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента еще два срока.