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Объявлена дата послания Путина Федеральному собранию

Lenta.ruиещё 34
1 час назад
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля. Дату объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 5 апреля.
Объявлена дата послания Путина Федеральному собранию
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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