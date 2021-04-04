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Путин проведет совещание по выполнению послания 2020 года

Москва24иещё 4
1 час назад
Президент РФ Владимир Путин проведет совещание, посвященное исполнению поручений послания Федеральному собранию за 2020 год. Как сообщает телеканал "Россия 1", встреча состоится на предстоящей неделе.
Путин проверит выполнение чиновниками своих поручений
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В минувшем году Путин предлагал внести поправки в Конституцию (уже приняты), продлить программы социальных выплат и другое. Одна из возможных тем совещания – новые меры поддержки регионов и реструктуризация долгов.
Дата нового послания Федеральному собранию пока не утверждена. По предварительным данным СМИ, мероприятие могут организовать 22 апреля.
В конце марта Владимир Путин поручил кабмину подготовить параметры поддержки регионов. Президент РФ подчеркнул, что информация необходима ему в рамках подготовки послания Федеральному собранию.
Политика,Владимир Путин,
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