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Постпред РФ: Европа разочарована в механизме распределения вакцин COVAX

News.ru
15 минут назад
Постпред России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил о том, что всё большее число стран разочаровываются в глобальном механизме распределения вакцин COVAX. Причина кроется в том, что производители не выполняют своих обязательств по поставкам.
В ЕС разочарованы в механизме распределения вакцин COVAX
Фото: U.S. Secretary of Defense/flickr.comU.S. Secretary of Defense/flickr.com
Как пояснил Гатилов в интервью «Известиям», COVAX в принципе не предназначен для всеобщей вакцинации населения Земли. По данному направления запланирована поставка препаратов только для 20% жителей каждой страны.Но даже эта задача, по словам постпреда, не выглядит реализуемой.
Все больше стран начинают разочаровываться в COVAX. В работе механизма имеются сбои, связанные с тем, что производители препаратов, включенных в вакцинный портфель COVAX, не выполняют принятые на себя обязательства. Поэтому газетные заголовки несколько преувеличивают, подавая COVAX как «панацею» от пандемии, — сказал Геннадий Гатилов.
Глобальная инициатива COVAX была создана с подачи Евросоюза. Она направлена на обеспечение равного доступа всех стран мира к вакцинам от коронавируса. Над реализацией инициативы работают ряд организаций, координацией занимается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Главными получателями вакцины по инициативе COVAX являются развивающиеся страны.
Ранее NEWS.ru писал о том, что вакцинацию от COVID-19 прошли около 7 миллионов россиян.
Политика,В мире,Геннадий Гатилов,ВОЗ,ООН,ЕС,газета "Известия",Россия,
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