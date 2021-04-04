В ЕС разочарованы в механизме распределения вакцин COVAX

Как пояснил Гатилов в интервью «Известиям», COVAX в принципе не предназначен для всеобщей вакцинации населения Земли. По данному направления запланирована поставка препаратов только для 20% жителей каждой страны.Но даже эта задача, по словам постпреда, не выглядит реализуемой.
Все больше стран начинают разочаровываться в COVAX. В работе механизма имеются сбои, связанные с тем, что производители препаратов, включенных в вакцинный портфель COVAX, не выполняют принятые на себя обязательства. Поэтому газетные заголовки несколько преувеличивают, подавая COVAX как «панацею» от пандемии, — сказал Геннадий Гатилов.