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Володин потребовал исключить Украину из Совета Европы

Ura.Ruиещё 6
17 минут назад
Украину необходимо исключить из Совета Европы после гибели ребенка в Донбассе. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин призвал исключить Украину из Совета Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины. Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы», — написал Володин в своем Telegram-канале.
По его мнению, это позволит избежать безвинно погибших детей и взрослых от рук людей, которые принимают подобные решения.
Володин также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, отдавший приказ об обстреле, из-за которого и погиб ребёнок, «даже не принёс соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся». Политик назвал Зеленского актером, который привык играть по чужому сценарию.
Ранее в управлении Народной милиции республики заявили, что в Донбассе в результате обстрела вооруженными силами Украины по территории ДНР погиб ребенок. Также ВСУ обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) из артиллерии большого калибра, напоминает «Царьград». В беседе с URA.RU первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов выразил мнение, что в случае военных действий между Донбассом и Киевом ВСУ нанесут удар прямо по Донецку.
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