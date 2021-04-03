Володин призвал исключить Украину из Совета Европы

«Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины. Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы», — написал Володин в своем Telegram-канале.
По его мнению, это позволит избежать безвинно погибших детей и взрослых от рук людей, которые принимают подобные решения.
Володин также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, отдавший приказ об обстреле, из-за которого и погиб ребёнок, «даже не принёс соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся». Политик назвал Зеленского актером, который привык играть по чужому сценарию.
Ранее в управлении Народной милиции республики заявили, что в Донбассе в результате обстрела вооруженными силами Украины по территории ДНР погиб ребенок. Также ВСУ обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) из артиллерии большого калибра, напоминает «Царьград». В беседе с URA.RU первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов выразил мнение, что в случае военных действий между Донбассом и Киевом ВСУ нанесут удар прямо по Донецку.