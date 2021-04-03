В Совфеде предрекли США лидерство по деградации

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Пушков заявил о социальной деградации США из-за легализации наркотиков

Российская Газетаиещё 2
28 минут назад
Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал легализацию марихуаны в американском штате Нью-Йорк. Сенатор предположил, что следующим шагом станет легализация тяжелых наркотиков. Слишком уж активны американские радикалы во всех сферах, они как с цепи сорвались, констатировал политик.
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Фото: РИА НовостиРИА Новости
"С легализацией тяжелых наркотиков Америка окончательно превратится в глобального лидера по социальной деградации", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Стоит напомнить, что демократ Джо Байден, еще будучи кандидатом на пост президента США, предложил декриминализировать в стране марихуану. "Думаю, все, на кого заводили дело в этой связи, должны выйти из тюрьмы", - заявил политик в ноябре 2020 года во время предвыборной кампании.
Сейчас во многих американских штатах разрешено употреблять марихуану в медицинских или рекреационных целях. В конце марта губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо легализовал марихуану и в своем штате.
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