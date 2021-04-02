Захарова назвала «медвежьей услугой» обещания США Украине

Как писал NEWS.ru, Украина получит поддержку от США в случае конфликта с Россией. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. 1 апреля состоялся телефонный разговор министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина
. Украинский чиновник проинформировал собеседника о ситуации в зоне силовой операции в Донбассе. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединённые Штаты не оставят Украину наедине и не допустят «реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины». Кроме того, Таран и Остин обсудили «конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны». Это уже второй разговор глав ведомств обеих стран.