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Захарова назвала «медвежьей услугой» обещания США помочь Украине

News.ru
1 час назад
Обещанная американцами помощь Украине в случае конфликта с Россией может оказаться «медвежьей услугой», считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова назвала «медвежьей услугой» обещания США Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Подобные заявления — медвежья услуга Украине. Все должны работать на единую цель — на достижение мира на востоке Украины. Вашингтон же своими поставками вооружений, агрессивной и провокационной риторикой поощряет киевский режим к невыполнению минских договорённостей, — сообщила «Газете.Ru» Захарова.
Дипломат отметила, что такое поведение США ещё и противоречит решениям Совета Безопасности ООН.
Как писал NEWS.ru, Украина получит поддержку от США в случае конфликта с Россией. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. 1 апреля состоялся телефонный разговор министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина. Украинский чиновник проинформировал собеседника о ситуации в зоне силовой операции в Донбассе. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединённые Штаты не оставят Украину наедине и не допустят «реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины». Кроме того, Таран и Остин обсудили «конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны». Это уже второй разговор глав ведомств обеих стран.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что угрозы Киева о возможном появлении на Украине американских военных — неприемлемы и неуместны, так как Россия никому не угрожает.
Политика,Ллойд Остин,Мария Захарова,Дмитрий Песков,Совбез ООН,МИД,Газета.Ru,Россия,Соединенные Штаты,Украина,
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