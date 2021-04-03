Путин возглавил рейтинг самых красивых мужчин России

Фото: РИА Новости РИА Новости

В рамках исследования, по тысяче мужчин и женщин выбирали самого привлекательного мужчину России.

18% опрошенных мужчин и 17% женщин назвали Путина. 3% женщин и 1% мужчин назвали Нагиева, и еще по два процента опрошенных разного пола указали Козловского. Однако большая часть ответов досталась варианту "Самый привлекательный мужчина России - это я", 19% опрошенных мужчин заявили так.

Вариант "Нет в России привлекательных мужчин" указали 9% опрошенных мужчин, а среди женщин - 19%. 27% мужчин и 24% женщин затруднились ответить на этот вопрос.