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Путин попал в тройку лидеров в рейтинге самый красивых мужчин России

Газета.Ruиещё 6
12 минут назад
По опросу россиян, проведенным сервисом SuperJob, Владимир Путин, Дмитрий Нагиев и Данила Козловский попали в тройку лидеров среди самых привлекательных мужчин России.
Путин возглавил рейтинг самых красивых мужчин России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В рамках исследования, по тысяче мужчин и женщин выбирали самого привлекательного мужчину России.
18% опрошенных мужчин и 17% женщин назвали Путина. 3% женщин и 1% мужчин назвали Нагиева, и еще по два процента опрошенных разного пола указали Козловского. Однако большая часть ответов досталась варианту "Самый привлекательный мужчина России - это я", 19% опрошенных мужчин заявили так.
Вариант "Нет в России привлекательных мужчин" указали 9% опрошенных мужчин, а среди женщин - 19%. 27% мужчин и 24% женщин затруднились ответить на этот вопрос.
Ранее россияне назвали лучшие для переезда города. Среди них лидируют Москва, Петербург, Сочи и Краснодар.
Политика,Общество,Дмитрий Нагиев,Данила Козловский,Владимир Путин,Россия,
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