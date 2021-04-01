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США ведут опасную игру со спичками, заявил Лавров

РИА Новости
1 час назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о санкциях США в отношении РФ и планах по продвижению инфраструктуры НАТО на восток, заявил, что Вашингтон "упражняется в бессмысленности".
Лавров: США ведут опасную игру со спичками
Фото: ТАССТАСС
"Диапазон моих оценок происходящего – от "упражнения в бессмысленности" до "опаснейшей игры со спичками", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей".
Кроме того, США заявляют, что продолжат вводить санкции против проекта "Северный поток 2". В середине марта Вашингтон также расширил экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.
В начале марта Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что новые санкции ЕС и США против России существенно вредят и так находящимся в плачевном состоянии отношениям. Он отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
Политика,Алексей Навальный,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,НАТО,ЕС,Россия,Соединенные Штаты,
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