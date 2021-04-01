Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Глава государства отметил, что работа в рамках трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров России
, Азербайджана и Армении
идет успешно. "Очень интенсивные консультации ведутся. <...> Я рад, что решение, которое было принято [о создании рабочей группы для разблокирования экономических и транспортных связей в регионе], подтверждает свою правоту, и самое главное, есть уже конкретный результат", - подчеркнул президент. Он напомнил, что состоялось уже пять заседаний трехсторонней рабочей группы как в очном формате, так и в виде видеоконференций.