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Алиев заявил, что риски обострения ситуации в Нагорном Карабахе минимальные

ТАССиещё 1
39 минут назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает минимальными риски обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Такую оценку он дал, принимая в четверг заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.
Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Карабаха
Фото: ТАССТАСС
"Постконфликтная ситуация в целом развивается позитивно, риски эскалации минимальные", - сказал Алиев на встрече, фрагмент которой был показан по государственному телеканалу АзТВ.
Глава государства отметил, что работа в рамках трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении идет успешно. "Очень интенсивные консультации ведутся. <...> Я рад, что решение, которое было принято [о создании рабочей группы для разблокирования экономических и транспортных связей в регионе], подтверждает свою правоту, и самое главное, есть уже конкретный результат", - подчеркнул президент. Он напомнил, что состоялось уже пять заседаний трехсторонней рабочей группы как в очном формате, так и в виде видеоконференций.
"Так что есть тема для обсуждения, и эта тема сегодня важна и с точки зрения экономических преференций, и с точки зрения регионального сотрудничества, и укрепления безопасности и мира в нашем регионе", - добавил Алиев. По его словам, "чем больше будет элементов сотрудничества, тем будут крепче безопасность и стабильность".
В свою очередь Оверчук сообщил, что намерен обсудить работу, которая ведется в рамках трехсторонней рабочей группы вице-премьеров по деблокированию экономических и транспортных связей в регионе. "Действительно, у нас есть определенный прогресс и работа ведется в тесном контакте. Мы постоянно находимся на связи и с азербайджанской стороной, и армянской стороной", - сказал российский вице-премьер.
Политика,Алексей Оверчук,Ильхам Алиев,Правительство РФ,Россия,Армения,Азербайджан,
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