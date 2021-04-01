Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Карабаха

В свою очередь Оверчук сообщил, что намерен обсудить работу, которая ведется в рамках трехсторонней рабочей группы вице-премьеров по деблокированию экономических и транспортных связей в регионе. "Действительно, у нас есть определенный прогресс и работа ведется в тесном контакте. Мы постоянно находимся на связи и с азербайджанской стороной, и армянской стороной", - сказал российский вице-премьер.