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В Госдуме оценили слова Борреля о высылке дипломатов из России

RT на русскомиещё 6
40 минут назад
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в котором оценил решение России выслать дипломатов из Германии, Польши и Швеции в феврале.
В Госдуме назвали оправданной высылку дипломатов из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я думаю, это нанесло, конечно, определённый ущерб репутации государств, которые допустили участие своих дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны пребывания, то есть России, и это, в общем-то, ослабляет их международный авторитет, поэтому тема до сих пор является болезненной для них. И никакой агрессии в данном случае нет, поскольку это явное нарушение Венской конвенции и дипломатического статуса соответствующих сотрудников. Это было совершенно оправданным решением, поскольку Россия никогда не допустит вмешательства иностранных государств во внутриполитическую ситуацию в России», — пояснил парламентарий.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель оценил решение России выслать дипломатов из Германии, Польши и Швеции в феврале.
Он отметил, что это «уже не унижение, а проявление агрессии». По словам Борреля, «такие вещи не делают в дипломатических отношениях».
5 февраля МИД России объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января.
Российское министерство подчеркнуло, что такого рода действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.
По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, Москва отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела государства со стороны иностранных дипломатов.
Политика,Жозеп Боррель,Антон Морозов,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,МИД,Россия,Польша,Швеция,Германия,
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