Курильщикам закрутили гайки

В России начинает действовать единая минимальная цена (ЕМЦ) на табачную продукцию . Опускать стоимость сигарет ниже этой планки торговцам запрещено. Закон с такой нормой вступает в силу 1 апреля. Какие ещё ограничения ввели для курильщиков, разбиралась «Парламентская газета».

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Лазейки для продавцов закрыли

Скидки на табак были запрещены и прежде. Однако у торговцев сигаретами оставались лазейки, позволяющие завлечь покупателей привлекательной стоимостью. Ведь в законах имелось лишь такое понятие, как «максимальная розничная цена на сигареты», причём устанавливали её сами производители. Минимальная розничная цена могла быть ниже на 25 процентов. А это скрытая скидка, уверены законодатели. Цена, ниже которой продавать сигареты в розницу запрещено, должна быть одна и рассчитываться по максимуму, в порядке, утверждённом государством, а не табачными компаниями, решили они.

Впредь определять ЕМЦ по специальной формуле будет Минсельхоз , исходя из минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

Индексировать минимальную цену планируют ежегодно на основе рыночных механизмов, которые учитывают факторы ценообразования и изменение ставок акцизов.

Главная цель закона — уменьшить спрос на табак, подчеркнул член думского Комитета по охране здоровья Николай Герасименко при рассмотрении документа в Госдуме . «Чем дороже стоит изделие, тем его реже покупают», — уверен депутат. Член Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер добавил, что предложенные меры позволят резко снизить объёмы дешёвой контрафактной продукции на российском рынке.

При рассмотрении закона в Совете Федерации спикер палаты регионов Валентина Матвиенко отметила: сенаторам, которые курят, после принятия новых поправок стоит задуматься об отказе от вредной привычки. Такое решение, по её словам, позволит сэкономить внушительные деньги.

По пагубной привычке ударят рублём

В том, что новый закон приведёт к подорожанию сигарет, сегодня мало кто сомневается. С 2021 года акцизы на табак и табачные изделия и так уже увеличились на 20 процентов. Как только закончатся старые партии, а продавать их, согласно закону, можно до 1 июля 2021 года, средняя стоимость пачки подскочит до 140 рублей, предупреждают эксперты.

Бороться с курением поможет не только цена. Воспрепятствовать проникновению в Россию дешёвого табака из соседних государств призван закон, согласно которому провозить через границу и возить по стране один человек может не более десяти пачек сигарет, 50 сигар или сигарилл или 250 граммов табака без российской маркировки.

Активная антитабачная кампания началась в России в 2008 году. С лета 2013 года вступили в силу нормы о поэтапных запретах на курение в подъездах и на детских площадках, в рабочих помещениях, на лестничных клетках, в подъездах жилых домов, а также в радиусе 15 метров от входов на станции и вокзалы. Также запретили курить в поездах дальнего следования и на платформах пригородных поездов, на пассажирских судах, в медорганизациях, кафе, гостиницах, барах и ресторанах. Результат такой политики не заставил себя ждать — уже к 2017 году, по данным ВОЗ, потребление табака среди взрослых россиян снизилось почти на 10 процентов (с 39,4 процентов в 2009 году до 29 процентов в 2017-м). Но новой угрозой для здоровья стало использование альтернативных способов потребления никотина.