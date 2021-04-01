Курильщикам закрутили гайки

В России начинает действовать единая минимальная цена (ЕМЦ) на табачную продукцию
. Опускать стоимость сигарет ниже этой планки торговцам запрещено. Закон с такой нормой вступает в силу 1 апреля. Какие ещё ограничения ввели для курильщиков, разбиралась «Парламентская газета».
Лазейки для продавцов закрыли
Скидки на табак были запрещены и прежде. Однако у торговцев сигаретами оставались лазейки, позволяющие завлечь покупателей привлекательной стоимостью. Ведь в законах имелось лишь такое понятие, как «максимальная розничная цена на сигареты», причём устанавливали её сами производители. Минимальная розничная цена могла быть ниже на 25 процентов. А это скрытая скидка, уверены законодатели. Цена, ниже которой продавать сигареты в розницу запрещено, должна быть одна и рассчитываться по максимуму, в порядке, утверждённом государством, а не табачными компаниями, решили они.
Впредь определять ЕМЦ по специальной формуле будет Минсельхоз
, исходя из минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.
Индексировать минимальную цену планируют ежегодно на основе рыночных механизмов, которые учитывают факторы ценообразования и изменение ставок акцизов.
Главная цель закона — уменьшить спрос на табак, подчеркнул член думского Комитета по охране здоровья Николай Герасименко
при рассмотрении документа в Госдуме
. «Чем дороже стоит изделие, тем его реже покупают», — уверен депутат. Член Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер
добавил, что предложенные меры позволят резко снизить объёмы дешёвой контрафактной продукции на российском рынке.
При рассмотрении закона в Совете Федерации
спикер палаты регионов Валентина Матвиенко
отметила: сенаторам, которые курят, после принятия новых поправок стоит задуматься об отказе от вредной привычки. Такое решение, по её словам, позволит сэкономить внушительные деньги.
По пагубной привычке ударят рублём
В том, что новый закон приведёт к подорожанию сигарет, сегодня мало кто сомневается. С 2021 года акцизы на табак и табачные изделия и так уже увеличились на 20 процентов. Как только закончатся старые партии, а продавать их, согласно закону, можно до 1 июля 2021 года, средняя стоимость пачки подскочит до 140 рублей, предупреждают эксперты.
Бороться с курением поможет не только цена. Воспрепятствовать проникновению в Россию дешёвого табака из соседних государств призван закон, согласно которому провозить через границу и возить по стране один человек может не более десяти пачек сигарет, 50 сигар или сигарилл или 250 граммов табака без российской маркировки.
А 1 марта группа депутатов от «Единой России»
и ЛДПР
внесла в Госдуму законопроект об обязательной регистрации оборудования для производства сигарет
в системе мониторинга за товарами, подлежащими маркировке. Использовать станки для производства немаркированных сигарет, а также продавать незарегистрированные и незаконно ввезённые в Россию агрегаты предлагают запретить. Такое оборудование должно быть изъято в порядке, который установит кабмин, а затем уничтожено по решению суда, считают авторы документа.
Активная антитабачная кампания началась в России в 2008 году. С лета 2013 года вступили в силу нормы о поэтапных запретах на курение в подъездах и на детских площадках, в рабочих помещениях, на лестничных клетках, в подъездах жилых домов, а также в радиусе 15 метров от входов на станции и вокзалы. Также запретили курить в поездах дальнего следования и на платформах пригородных поездов, на пассажирских судах, в медорганизациях, кафе, гостиницах, барах и ресторанах. Результат такой политики не заставил себя ждать — уже к 2017 году, по данным ВОЗ, потребление табака среди взрослых россиян снизилось почти на 10 процентов (с 39,4 процентов в 2009 году до 29 процентов в 2017-м). Но новой угрозой для здоровья стало использование альтернативных способов потребления никотина.
С 30 октября 2020 года в России ввели запрет на курение кальянов, вейпов и электронных сигарет в кафе и ресторанах. С 28 января 2021 года полиция может штрафовать людей, которые пользуются этими изделиями в общественных местах и на детских площадках. Запрещена продажа никотиносодержащей продукции и устройств для её потребления несовершеннолетним. Наказание предусмотрено и за покупку таких изделий взрослыми для детей и подростков.