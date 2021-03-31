В Тбилиси прошла акция протеста из-за приезда Познера

Гостиницу окружают сотрудники патрульной полиции для обеспечения порядка. В МВД
Грузии сообщили журналистам, что Познер является гражданином США и он не нарушал закон "об оккупированных территориях", о чем указывают некоторые митингующие. Что касается визита гостя на фоне пандемии коронавируса и противоэпидемических мер, то МВД сообщает, что часть прибывших с журналистом граждан предоставили справку о сделанной прививке против COVID-19, а часть - справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.