В Тбилиси прошла акция протеста из-за приезда Познера

Телекомпания "Рустави 2" в свою очередь сообщила, что Познер живёт в гостинице "Винотель". Протестующие окружили вход и выключили электроэнергию в здании.

Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. Москва неоднократно призывала к отмене этого закона.