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В Тбилиси прошла акция протеста из-за приезда Познера

РИА Новости
24 минуты назад
Представители неправительственных организаций и некоторые члены оппозиционных партий протестуют против визита в Тбилиси журналиста Владимира Познера, который по их утверждению, не должен был быть допущен в страну, так как он не признает территориальную целостность Грузии, передает Sputnik Грузия.
В Тбилиси прошла акция протеста из-за приезда Познера
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Грузинские телекомпании сообщили, что Познер прибыл в Тбилиси чтобы справить свой день рождения.
"Участники акции собрались во дворе гостиницы, где находится Владимир Познер. Они заявляют, что допуск в страну человека, который не признает территориальную целостность Грузии и говорит, что Абхазия не входит в состав Грузии, недопустим", - сообщает агентство.
Гостиницу окружают сотрудники патрульной полиции для обеспечения порядка. В МВД Грузии сообщили журналистам, что Познер является гражданином США и он не нарушал закон "об оккупированных территориях", о чем указывают некоторые митингующие. Что касается визита гостя на фоне пандемии коронавируса и противоэпидемических мер, то МВД сообщает, что часть прибывших с журналистом граждан предоставили справку о сделанной прививке против COVID-19, а часть - справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.
Телекомпания "Рустави 2" в свою очередь сообщила, что Познер живёт в гостинице "Винотель". Протестующие окружили вход и выключили электроэнергию в здании.
Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. Москва неоднократно призывала к отмене этого закона.
Политика,Владимир Познер,МВД,ИА Sputnik,Тбилиси,Грузия,
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