Журналист Шевченко ушел из КПРФ и стал лидером РПСС

Журналист Максим Шевченко ушел из КПРФ и стал лидером новой Российской партии свободы и справедливости (РПСС), сообщает РИА «Новости».

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Шевченко возглавит федеральный список новой партии на выборах в Госдуму в 2021 году.

На партийной конференции Рыков сообщил, что РПСС предложила Максиму Шевченко выставить свою кандидатуру по 208 ЦАО Москвы от партии, воспользовавшись партийной лицензией и не собирая подписей. Кроме того, Рыков предложил Шевченко войти в федеральный список партии, возглавить его и стать лидером РПСС.

Рыков подчеркнул, что за ним сохраняется пост председателя ЦК партии, Шевченко станет ее лидером - такая должность прописана законодательстве.

Шевченко, в свою очередь, принял предложение РПСС и поблагодарил руководство партии за помощь в избирательном процессе.

«Мне кажется крайне интересной и плодотворной сама идея партии... Предложение возглавить федеральный список мне очень интересно... Третье предложение - стать лидером партии - мне очень интересно и важно», - добавил он.