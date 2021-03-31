Журналист Шевченко ушел из КПРФ и стал лидером РПСС

Журналист Максим Шевченко
ушел из КПРФ
и стал лидером новой Российской партии свободы и справедливости (РПСС), сообщает РИА «Новости».
Шевченко возглавит федеральный список новой партии на выборах в Госдуму
в 2021 году.
Ранее Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС
) решением съезда была переименована в РПСС, а председателем ЦК партии был избран медиаменеджер, экс-депутат Госдумы от «Единой России» Константин Рыков
.
На партийной конференции Рыков сообщил, что РПСС предложила Максиму Шевченко выставить свою кандидатуру по 208 ЦАО Москвы от партии, воспользовавшись партийной лицензией и не собирая подписей. Кроме того, Рыков предложил Шевченко войти в федеральный список партии, возглавить его и стать лидером РПСС.
Рыков подчеркнул, что за ним сохраняется пост председателя ЦК партии, Шевченко станет ее лидером - такая должность прописана законодательстве.
Шевченко, в свою очередь, принял предложение РПСС и поблагодарил руководство партии за помощь в избирательном процессе.
«Мне кажется крайне интересной и плодотворной сама идея партии... Предложение возглавить федеральный список мне очень интересно... Третье предложение - стать лидером партии - мне очень интересно и важно», - добавил он.
Журналист выразил надежду на то, что к партии подключатся «яркие люди», которые в последние годы не только проявили себя в социальных медиа, но и в открытой, публичной политике, и которые поддерживают идеологию РПСС.