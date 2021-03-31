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В правительстве заявили о масштабном сокращении госаппарата

Lenta.ruиещё 3
48 минут назад
Вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко заявил о масштабном сокращении госаппарата. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».
В правительстве сообщили о сокращении госаппарата
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, к 1 апреля численность госаппарата уменьшилась почти на десять процентов. Вице-премьер подчеркнул, что уже были сокращены 66 структурных подразделений и 33 заместителя руководителя федеральных ведомств.
Григоренко добавил, что сокращению подверглась также штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 должностей, а в территориальных органах — на 31 642 должности. Это одно из самых масштабных сокращений за последние годы, резюмировал руководитель аппарата правительства.
16 ноября прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал реформу управления в России. Он уточнил, что в рамках реформы, которая должна начаться с 1 января, будет проведено сокращение штатов в министерствах и региональных подразделениях.
Политика,Михаил Мишустин,Правительство РФ,газета "Известия",
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