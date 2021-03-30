В Германии «Спутник V» назвали альтернативой для AstraZeneca

Шлунд напомнил, что вакцинацию препаратом британо-шведской компании вновь пришлось остановить из-за случаев тромбоза, и назвал такую ситуацию «опасными колебаниями». «Я уже давно выступаю за имеющуюся альтернативу, а именно тестирование и использование "Спутника V"», — заявил он.