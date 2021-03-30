Кадыров призвал власти Израиля не пугать граждан Чечнёй

Уважаемые члены Совета безопасности Израиля! Для вас лично сообщаю, что боевые действия в Чеченской Республике давно закончены, на территории нашего региона не осталось ни одной террористической группы, — написал чеченский лидер в своём Telegram-канале.
Я очень рад, что израильские граждане в курсе реального положения дел. Они активно приезжают в республику, занимаются бизнесом, отдыхают и путешествуют. Хотелось бы рекомендовать Совету безопасности Израиля не пугать своих граждан несуществующими чеченскими террористами, — заключил глава Чечни.