В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Кадыров призвал власти Израиля не пугать граждан Чечнёй

News.ruиещё 2
49 минут назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал включение региона в список территорий, где сохраняется террористическая угроза. По его мнению, этот перечень, вероятно, не обновлялся на протяжении последних 20 лет.
Кадыров призвал власти Израиля не пугать граждан Чечнёй
Фото: ТАССТАСС
Уважаемые члены Совета безопасности Израиля! Для вас лично сообщаю, что боевые действия в Чеченской Республике давно закончены, на территории нашего региона не осталось ни одной террористической группы, — написал чеченский лидер в своём Telegram-канале.
Кадыров также призвал израильских экспертов лично посетить Чеченскую Республику, чтобы воочию убедиться в отсутствии каких-либо угроз, а также выяснить, сколько в регионе погибло иностранных граждан за последние годы.
Я очень рад, что израильские граждане в курсе реального положения дел. Они активно приезжают в республику, занимаются бизнесом, отдыхают и путешествуют. Хотелось бы рекомендовать Совету безопасности Израиля не пугать своих граждан несуществующими чеченскими террористами, — заключил глава Чечни.
Как сообщал NEWS.ru, Кадыров ранее прокомментировал публикацию «Новой газеты» о расправах в регионе. Он заявил, что бывший сотрудник полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Сулейман Гезмахмаев, который рассказал о преступлениях, выдумал эту историю.
Политика,Рамзан Кадыров,Чеченская Республика,Израиль,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители