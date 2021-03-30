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Путин: Ситуация с коронавирусом в России лучше, чем в других странах

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
4 часа назад
Ситуация с коронавирусом в России в настоящее время гораздо лучше, чем в других странах, что может способствовать путешествиям по родной стране, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
«У нас в народе говорят: лучше один раз увидеть, чем десять или сто раз услышать, поэтому это само собой разумеется. Но и с учетом эпидемиологических ограничений путешествия по родной стране, а у нас, слава богу, ситуация на данный момент времени, во всяком случае на данный момент, гораздо лучше, чем во многих традиционных странах, куда наши туристы с удовольствием ездят, поэтому да и посмотреть у нас есть что, поэтому совмещение нескольких факторов, оно, конечно, очень важно», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Таким образом глава государства прокомментировал доклад главы Ростуризма Зарины Догузовой, которая отметила, что развитие отрасли гостеприимства и туризма позволяет открывать жителям многонациональной России разные уголки страны, чему способствует и программа туристического кешбэка.
Тем временем заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в России свидетельствуют о возможной третьей волне распространения вируса в стране.
За минувшие сутки в России выявлено 8277 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1291, Санкт-Петербурге – 719, Московской области – 556.
Политика,Видео,Татьяна Семенова,Владимир Путин,Ростуризм,РИА Новости,Россия,
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