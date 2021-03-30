Путин: Ситуация с коронавирусом в России лучше, чем в других странах

«У нас в народе говорят: лучше один раз увидеть, чем десять или сто раз услышать, поэтому это само собой разумеется. Но и с учетом эпидемиологических ограничений путешествия по родной стране, а у нас, слава богу, ситуация на данный момент времени, во всяком случае на данный момент, гораздо лучше, чем во многих традиционных странах, куда наши туристы с удовольствием ездят, поэтому да и посмотреть у нас есть что, поэтому совмещение нескольких факторов, оно, конечно, очень важно», – сказал Путин, передает РИА «Новости».