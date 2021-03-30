Мишустин назначил нового руководителя Ростехнадзора

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин освободил от занимаемой должности первого заместителя министра финансов России Татьяну Нестеренко
в связи с её переходом на другую работу. Нестеренко проработала в Министерстве финансов
20 лет, из которых восемь — на должности первого замглавы Минфина. Она руководила масштабными проектами по реформе бюджетного процесса и развитию системы управления государственными финансами. Как рассказал министр финансов Антон Силуанов
, Нестеренко в дальнейшем будет заниматься проектами в финансовой сфере.