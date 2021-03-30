Ранее в интернете появилось видеообращение главы Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова
, руководителя Союза торговых центров Булата Шакирова
и лидера Общероссийского движения предпринимателей Андрея Ковалева
к президенту Владимиру Путину
. Они попросили разрешить безвизовый въезд в РФ иностранцев для вакцинации от COVID-19. По их мнению, упрощенный въезд из-за рубежа для прививки поможет поддержать отрасли, пострадавшие из-за пандемии.
Он добавил, что многие страны сейчас испытывают проблемы с вакцинированием от COVID-19, препаратов не хватает, а фармацевтические предприятия не успевают покрывать спрос. Для отечественных же производителей, по словам представителя Кремля, абсолютным приоритетом является удовлетворение всех потребностей россиян в первую очередь. "Спрос на российские вакцины велик, за границей велик спрос на российскую вакцину "Спутник V". Несмотря ни на что, имидж этой вакцины и доверие к ней безупречны, и это оправдано. По мере того, как будет наращиваться производство, будет в большей степени удовлетворяться спрос и зарубежных потребителей", - сказал пресс-секретарь президента.
Комментируя в целом идею об организации въезда иностранцев в Россию для вакцинации, Песков сказал, что "это тема для штаба в правительстве, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова
". По его словам, в таком вопросе "президент будет ориентироваться на те решения и рекомендации, которые выносятся правительственным штабом".