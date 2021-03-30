Он добавил, что многие страны сейчас испытывают проблемы с вакцинированием от COVID-19, препаратов не хватает, а фармацевтические предприятия не успевают покрывать спрос. Для отечественных же производителей, по словам представителя Кремля, абсолютным приоритетом является удовлетворение всех потребностей россиян в первую очередь. "Спрос на российские вакцины велик, за границей велик спрос на российскую вакцину "Спутник V". Несмотря ни на что, имидж этой вакцины и доверие к ней безупречны, и это оправдано. По мере того, как будет наращиваться производство, будет в большей степени удовлетворяться спрос и зарубежных потребителей", - сказал пресс-секретарь президента.