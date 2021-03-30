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В Кремле знают об идеях организовать въезд в Россию иностранцев для вакцинации от COVID-19

ТАССиещё 3
39 минут назад
Кремль знаком с рядом идей о возможности организации въезда в Россию иностранцев, чтобы они могли здесь сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в интернете появилось видеообращение главы Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, руководителя Союза торговых центров Булата Шакирова и лидера Общероссийского движения предпринимателей Андрея Ковалева к президенту Владимиру Путину. Они попросили разрешить безвизовый въезд в РФ иностранцев для вакцинации от COVID-19. По их мнению, упрощенный въезд из-за рубежа для прививки поможет поддержать отрасли, пострадавшие из-за пандемии.
"Я не видел конкретно этого обращения, но были уже инициативы относительно того, что необходимо подумать, можно ли предоставить возможность иностранцам приезжать к нам так или иначе и делать здесь прививки. Такие инициативы были даже от представителей некоторых европейских стран", - сказал Песков.
Он добавил, что многие страны сейчас испытывают проблемы с вакцинированием от COVID-19, препаратов не хватает, а фармацевтические предприятия не успевают покрывать спрос. Для отечественных же производителей, по словам представителя Кремля, абсолютным приоритетом является удовлетворение всех потребностей россиян в первую очередь. "Спрос на российские вакцины велик, за границей велик спрос на российскую вакцину "Спутник V". Несмотря ни на что, имидж этой вакцины и доверие к ней безупречны, и это оправдано. По мере того, как будет наращиваться производство, будет в большей степени удовлетворяться спрос и зарубежных потребителей", - сказал пресс-секретарь президента.
Комментируя в целом идею об организации въезда иностранцев в Россию для вакцинации, Песков сказал, что "это тема для штаба в правительстве, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова". По его словам, в таком вопросе "президент будет ориентироваться на те решения и рекомендации, которые выносятся правительственным штабом".
Политика,Видео,Игорь Бухаров,Андрей Ковалев,Булат Шакиров,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Россия,
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