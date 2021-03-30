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В МИД РФ оценили ситуацию с выводом сил США из Афганистана

ИА Regnum
31 минуту назад
Россию беспокоят последствия невывода американских войск из Афганистана к 1 мая. Об этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил 30 марта в кулуарах конференции «Сердце Азии — Стамбульский процесс».
МИД РФ обеспокоило присутствие США в Афганистане
Фото: ReutersReuters
Президент США Джо Байден в ходе своей первой пресс-конференции заявил, что к 1 мая, как было обещано, американские войска, скорее всего, не будут выведены из Афганистана. Российской стороне, отметил Кабулов, следует основательно изучить это заявление Байдена и посмотреть на его последствия.
«Какие будут последствия, пока неизвестно, но уже есть предварительная реакция на заявление Байдена, жёсткое предупреждение, что прямо нарушает Дохские соглашения с США, со всеми вытекающими последствиями», — сказал дипломат.
Афганский президент Ашраф Гани заявил о прекращении активных боёв в стране, однако, по словам Кабулова, реальность несколько иная — боевые действия не прекращались.
Россия, добавил он, надеется на достижение реальных результатов в ходе конференции в Душанбе по Стамбульскому процессу.
Политика,Армия,Ашраф Ахмадзай,Замир Кабулов,Джозеф Байден,МИД,Россия,Афганистан,Соединенные Штаты,
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